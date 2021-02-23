MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gençlik gelecek ümidi, geleceğin kendisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren muzır oyunlar, Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları deşifre etmiştir. Gençlik gelecek ümidi, geleceğin kendisidir." dedi. MHP lideri Bahçeli, "Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, geleceğini karartmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi bu gençlerden çekinmesindendir. Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir, sıkıntılar doğabilir. Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir. Gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.