28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderken muhalefet cephesinde yaşanan binbir türlü entrika ve kaoso şahitlik ediyor. Seçim sonrasında İYİ Parti ve CHP hattında seçim yenilgisinin ardından sular durulmadı.

Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in kurmayları "CHP'siz yerel seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRELİM"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanındaki 'seçimlere ayrı girelim' talebini ifade etti.

Kavuncu, "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" dedi.

"2019'DA SAYEMİZDE KAZANDINIZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.

Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten de geri durmadı... Bu sözler sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.

KILIÇDAROĞLU'NA EMEKLİ OL ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrasında isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." demişti

"15 VEKİL EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Akşener daha önce CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

CHP İLE BİRLİKTELİK İSTENMİYOR

Akşener'in kurmayları da yüksek sesle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi. Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.

Öte yandan Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" dedi.

CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.

CHP'DEN REST! "CHP BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN KUTUPYILDIZIDIR"

"CHP ile ittifak istemiyorum, aleyhimize çalışıyorlar" diyen İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'na yanıt veren CHP'li Gürsel Tekin, "İttifaklar gönüllüğe dayalıdır. CHP olarak ittifaka kapalı değiliz ama tek başımıza seçime girecekmişiz gibi çalışmaya devam edeceğiz. İttifaklar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama CHP'nin ittifak edeceği yoksullardır, işçilerdir, emeklilerdir, köylülerdir onu hiç kimse merak etmesin. CHP bütün siyasi partilerin kutupyıldızıdır" şeklinde konuştu.

KAPILARI KAPATTI

İYİ Parti'nin CHP'den talep ettiği büyükşehirlerle ilgili soruyu cevaplayan Tekin, "Büyük illerle ilgili şu anda fiilen belediyelerimizin olduğu yerde böyle bir şey mümkün değil, olmaz. Ama onun dışındaki illerle ilgili tabii ki siyasi partiler önümüzdeki süreçte bir ittifak kurarlar mı, olur mu neresi olur bilemem o tamamen parti yöneticilerinin vereceği bir karardır. Ancak şu andaki mevcut belediyelerimizde herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum" sözleriyle İYİ Parti'ye kapıyı kapadı.

GÖZLER AKŞENER'E ÇEVRİLDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da bir konuşma yapacağını belirterek, "Açıklamaları, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak." dedi. Zorlu'nun açıklamasının ardından gözler Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya çevrildi.

Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş bir çağrı geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla CNN Türk Gece Görüşü programında İYİ Parti'ye yerel seçimlerle igili bir çağrıda bulundu.

Bahçeli'nin iletmiş olduğu mesajda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"ÇAĞIRDIK DÖNMEDİNİZ YUVAYA, YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.

DAHA ÖNCE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 24 Aralık 2020 tarihinde "evine dön" çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı o tarihi açıklama şu şekildeydi:

Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur. Nitekim üç hilal varsa huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır.

Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.