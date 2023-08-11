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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 09:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 11:24

Hazal Kaya'ya Disney tepkisi: "LGBT'yi savunduğunuz kadar savunmadınız Atatürk'ü"

Disney Plus, ABD'deki Ermeni lobisinin tehditlerine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırdı. Dizide başrolü oynayan Aras Bulut İynemli de Atatürk'ü savunmak yerine Disney'i yönetimini korumaya çalıştı. "Atatürk'ü anlatmaya gerek yok" diyerek dizinin yayınlanmamasını sıradan bir durummuş gibi göstermeye çalışan İynemli, cüzdan Atatürkçüsü olduğunu gözler önüne serdi. Skandal karşısında sessiz kalan cüzdan Atatürkçülerine ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Muhalif kimliğiyle bilinen sosyal medya fenomeni Cemre Demirel, sözde Atatürkçü oyuncuları zehir zemberek sözlerle yerine dibine soktu. LGBT sapkınlığı için sokaklara çıkarak ahlaksızlığı ölümüne savunan sanatçıların konu Atatürk olunca kafalarını kuma gömmesine karşı çılgına dönen Demirel, "Şu ülkede Atatürk'ü LGBT'yi savunduğunuz kadar savunamadınız. Atatürk'ü savunamadınız lan. İşinize gelince de sığınırsınız arkasına Atatürk'ün." dedi.

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