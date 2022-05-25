Haberler Haber Videoları MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hainlerin şımarmasını teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hainlerin şımarmasını teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hainlerin şımarmasını teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir
25.05.2022 17:06

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:58
Kılıçdaroğlu'na Düzce'de...
Haber 00:41
"Burası Kandil değil Düzce...
Haber 02:28
Dişçi cinayetinde pes dedirten...
Haber 16:00
"FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor"
Haber 02:10
Üst geçitteki mini etekli...
Haber 01:26
Meteoroloji müjdeyi verdi!...
Haber 02:49
İstanbul'da 29 adrese baskın!...
Haber 02:37
Kaçak göçmenlere operasyon
Haber 02:47
Kartal’da toplu intihar şoku!...
Haber 00:51
Katliam gibi kaza! Tırların...
Haber 03:06
2 işçinin yaralandığı kaza...
Haber 00:44
Canlı bomba böyle yakalandı!...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Şehit olan mehmetçikler için başsağlığı dileyen Bahçeli terör destekçilerine ise sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Şehit olan mehmetçikler için başsağlığı dileyen Bahçeli terör destekçilerine ise sert sözlerle yüklendi.

Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır.

TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK
Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye'ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir.

Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

HAİNLERİN ŞIMARMASINI TEŞVİK EDEN KİM VARSA TERÖRİSTTİR
Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."

SON DAKİKA