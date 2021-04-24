RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist Dolakay Şanlı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist Dolakay Şanlı etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberine göre MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirilen KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Dolakay Şanlı'nın büyükşehirlere yönelik sabotaj eylemleri planladığı belirlendi.


MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takibe alındı.

MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi.

Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YUNANİSTAN'DAN KATILDI
Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi.

Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı belirlendi.

Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da öğrenildi.

Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen "ateşin çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu belirlenen teröristin, KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği belirtildi.

Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

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