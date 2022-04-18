Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhına geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezine geçti.

OPERASYON BAŞLADI

Burada Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtına ilişkin brifing alan Bakan Akar daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekât Merkezi ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Hava harekâtındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır." diye konuştu.

MSB OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI



İlerleyen saatlerde MSB, Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklama yayınladı. Operasyonun detaylarına dair yapılan açıklama şöyle;

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı "PENÇE-KİLİT OPERASYONU" başlatılmıştır.

HAVA DURUMU: BOMBA YAĞIYOR

Mehmetçik gerek havadan gerek karadan bölgeyi ablukaya almış durumda. Şu anda ise Irak'ın kuzeyindeki hava durumunda teröristlere bomba yağıyor.

KOMANDOLARIN NEFESİ ENSELERİNDE

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.

HAREKÂTA KATILAN PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP ETTİ

Millî Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekâtına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Bakan Akar, "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak." diye konuştu.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Bakan Akar, "Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine geçti.



AMAN VERMEMEKTE KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.



CENAB-I ALLAH KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZİN YARDIMCISI OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadıkları gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının yerle bir edildiğini belirten Altun, "PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kasteden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.