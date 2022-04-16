RAMAZAN İMSAKİYE
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Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı trafik kilitlendi

Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı trafik kilitlendi
16.04.2022 17:11 - Son Güncelleme: 16.04.2022 17:11

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Son dakika haberine göre İstanbul Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.



Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü. Tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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