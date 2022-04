İstanbul'da patlamalar! Beyoğlu, Yenibosna ve Şişli'de patlama sesleri!

İstanbul patlama son dakika haberleri ajanslardan gelmeye başladı. Beyoğlu ve Yenibosna'da patlama sesleri duyuldu. İşte haberimizin detayları ve en son gelişmeler... Beyoğlu'nda yer altı kabloları yanısıra rögar kapağında patlama yaşandı. Tedbir hedefli 4 bina tahliye edilirken, binada kalan yaşlıların çıkarılmasına itfaiye erleri yardım etti.

Şişli'de yeraltı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yeraltı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yeraltından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.