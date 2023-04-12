Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geçilirken karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndne yapılan uyarıda, "Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. İşte hava durumu raporu...