Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Karla karışık yağmur geliyor... | HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geçilirken karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndne yapılan uyarıda, "Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. İşte hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geçilirken karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için sarı kodlu uyarı geçerken 7 il için ise turuncu kodlu uyarı geçti.
Sarı kodlu uyarı geçilen iller
Adana, Bitlis, Elazığ, Mardin, Van, Erzincan, Hatay, Muş, Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı geçilen iller
Hakkari, Siirt, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Tuncel, Batman
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.