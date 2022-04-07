Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur ne zaman başlayacak? Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Bir güneşli bir kapalı hava devam ederken "hava nasıl olacak?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, bugün Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.