RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur ne zaman başlayacak? Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur ne zaman başlayacak? Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur ne zaman başlayacak? Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...
07.04.2022 15:18

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:05
40 lira karşılığında kedileri...
Haber 02:36
İstanbullular dikkat! O saatte...
Haber 05:57
O ilimizde görsel şölen! Her...
Haber 19:43
Gıda terörünü 5 market...
Haber 01:27
Öğrencilerden İBB'nin ulaşım...
Haber 29:21
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 02:04
Çevre katliamı: Tonlarca yakıt...
Haber 02:34
Karadeniz'de 3. mayın
Haber 10:05
Kiev Büyükelçisi A Haber'de
Haber 04:44
Rapor tamamlandı! İşte...
Haber 01:07
Batman'da Eren Kış-34...
Haber 02:29
Büyükşen cinayetinde flaş...

Bir güneşli bir kapalı hava devam ederken "hava nasıl olacak?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, bugün Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haber Videoları
SON DAKİKA