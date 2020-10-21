Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | 21 Ekim HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; "Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi. İşte 21 Ekim hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; "Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi. İşte 21 Ekim hava durumu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karman çevreleri ile bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 18°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 22°C

Çok bulutlu

RİZE 16°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu