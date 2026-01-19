PODCAST CANLI YAYIN
Mersin'deki zehir FETÖ'nün çıktı! "Baron" Çetin Gören gözaltında!

Mersin Limanı’nda ele geçirilen 258 kilogram uyuşturucunun FETÖ üyesine ait olduğu belirlenirken, İspanya’da 10 ton kokainle yakalanan gemiye yönelik İstanbul merkezli operasyonda aralarında "baron" Çetin Gören’in de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi!
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
