Sultangazi’de sokak ortasında aile kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!

İstanbul Sultangazi'de dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde büyük bir arbede yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, aile fertlerinin de sokağa dökülmesiyle kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine hakaret ederek tekme ve yumruklarla saldırdı.

Silah sesleri ve polis müdahalesi

Kavganın dozunun arttığı anlarda taraflardan birinin silahla ateş açması üzerine mahalle sakinleri durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, tüm uyarılara rağmen sakinleşmeyen kalabalık gruba biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.