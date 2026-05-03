Maganda kurşunu masum Yusuf’u hayattan kopardı: 14 günlük mücadele acı bitti

İstanbul Esenler'in Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde 19 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, asker eğlencesi için bir araya gelen gençler ile mahalleden hızlı araçla geçtiği iddia edilen Derviş G. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan zanlı, kısa süre sonra yaya olarak geri dönerek kalabalığın üzerine kurşun yağdırdı.

14 günlük yaşam savaşı hastanede bitti

Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, olay sırasında orada bulunan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde 14 gün boyunca yaşama tutunmaya çalışan Özer, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları, Yusuf'un kavgayla bir ilgisi olmadığını ve "kör kurşun" kurbanı olduğunu ifade etti.

Ailesi cenazeyi teslim aldı

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim alan acılı aile, evlatlarının ardından gözyaşı döktü. Yusuf Arda Özer'in Esenler'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 17 yaşındaki zanlı Derviş G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.