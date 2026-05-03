Antalya’da lüks otomobille kafa kafaya çarpıştı: Sürücü olay yerinden kaçtı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski Lara Caddesi üzerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Sali T. idaresindeki lüks otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Bir yaralının durumu ağır

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada, diğer araçta bulunan sürücü Sali T. ile yolcu Yusuf E. yaralanırken, kazaya sebebiyet veren araçtaki yolcu Şenay Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan sürücü aranıyor

Kazanın ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsünün, olay yerindeki yaralıları bırakarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Polis ekipleri, kazanın ardından firar eden sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.