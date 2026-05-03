Bursa’da restoranda can pazarı: Heimlich manevrası hayat kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, 1 Mayıs tarihinde saat 19.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen küçük bir kız çocuğunun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefes alamayan ve panikle ayağa kalkan çocuk, el hareketleriyle çevresindekilerden yardım istedi.

Annenin müdahalesi yetersiz kaldı

Kızının durumunu fark eden anne, büyük bir panik içerisinde hemen yanına koşarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak annenin çabaları çocuğun nefes almasını sağlamaya yetmedi. O sırada yan masadaki müşterilerle ilgilenen bir restoran çalışanı, durumu fark ederek hızla küçük kıza doğru yöneldi.

Heimlich manevrası hayat kurtardı

Deneyimli çalışan, nefessiz kalan çocuğa hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Yapılan doğru müdahalenin ardından küçük kızın nefes borusundaki yiyecek çıkarılarak yeniden nefes alması sağlandı. Çocuğun hayata döndüğü o kritik saniyeler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde; çocuğun aniden ayağa kalktığı, annesinin çaresizce çırpındığı ve restoran görevlisinin soğukkanlı bir şekilde gelip hayat kurtaran müdahaleyi gerçekleştirdiği görülüyor. Olay sonrası rahat bir nefes alan aile, çocuklarını kurtaran çalışana teşekkür etti.