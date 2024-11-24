Mersin’de fırtına minareyi yıktı

Mersin genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, birçok ilçede çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara yol açarken, Tarsus ilçesinde bir caminin minaresini yıktı. Olay, öğleden sonra Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle camisinin minaresi, şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Minarenin devrildiği sırada caminin boş olması, olası bir facianın önüne geçti. Meteoroloji yetkililerinin uyardığı fırtınanın, bölgede aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.