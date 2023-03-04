6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden savaş masayı devirdi. 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası yaşananlar takvim.com.tr'nin aylardır yazdığı savaşı doğrularken Meral Akşener yaptığı açıklama ile ipleri tamamen kopardı.

2 Mart'ta yapılan toplantı sonrası CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.

CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Bunların en dikkat çekenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'in "Başlıyoruz" tweeti ile CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" paylaşımı oldu.

Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını net işareti olurken aynı zamanda İYİ Parti'ye de bir dayatmaydı.

İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ

İYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tutan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" ifadeleriyle yaptı.

Bu çıkış masada yaşananların dışarıya yansımasıydı ve 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.



2 MART'TA MASADA NELER YAŞANDI?

Öyle ki toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği ortaya çıkmıştı.

Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin de gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi. Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.





AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Yaşananlar sonrası Meral Akşener dün gece ve bu öğlen kurmaylarıyla toplandı ve masayı yıktı.

"DAYATMA YAPILDI"

GİK toplantısının ardından kamera karşısına geçen Meral Akşener, kendisine dayatma olduğunu belirterek, "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır." dedi.

AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA DAYATMA

"Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik." diyen Meral Akşener kendisine yapılan dayatmanın bir benzerini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptı.

Akşener şunları söyledi;

"Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."





Akşener imza attığı metin ortadayken "İmzayı zorla mı attırdılar?" sorusu da akıllara geldi.

GÖZLER YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDA

Akşener bu açıklama ile bombayı iki ismin kucağına bıraktı. En başından beri iki ismi öne süren Meral Akşener'in bu açıklaması sonrası Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun CHP'ye karşı bir çıkış yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

KUŞOĞLU YAVAŞ'IN YANINA GELDİ

Akşener'in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi. Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.

SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Kuşoğlu'nun Yavaş'la yaptığı görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Siyaset kulislerinde ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." açıklamasının İmamoğlu ve Yavaş'a karşı yapılan bir çıkış olarak değerlendiriliyor.

Zira iki isim de Akşener'in yaptığı çağrıya sosyal medya hesaplarından veya başka bir iletişim kanalından cevap vermemişti. "Taşlar yerine oturur" sözünün "herkes artık safını net olarak belirlesin" mesajı olarak değerlendiriliyor.

YAVAŞ'IN TELEFONLARINA ULAŞILAMADI

Meral Akşener'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'ın telefonuna ulaşılamadığı iddia edilmişti.

CHP ORTAK METİN HAZIRLADI İMAMOĞLU VE YAVAŞ İMZALAMADI

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı devam ederken, 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş onay vermediği bildirildi. Metinde Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yer alırken Akşener'e sert bir dille eleştiri getirildiği gelen bilgiler arasında.

ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER

Akşener'in çağrısının ardından gözlerin çevrildiği İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

YARIM AĞIZ RET AÇIKLAMASI

İki isim görüşme sonrası yaptıkları açıklamada Akşener'in teklifini reddetti. Koalisyonun bir arada kalması gerektiğini belirten İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medyadan, "Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"TEMENNİMİZ, MİLLET İTTİFAKI'NIN TÜM PAYDAŞLARIYLA YOLUNA DEVAM ETMESİDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendileriyle ilgili çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadesini kullandı.







İBB Başkanı İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın halkın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birlik olduğunu belirtti.

"İTTİFAK EKSİLMEDEN ÇOĞALSIN"

İmamoğlu, "Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI YARIN ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK

CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek. Alınan bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.