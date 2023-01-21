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Meral Akşener PKK'ya göz kırptı, HDP'ye yanladı: 'Yeni bir çözüm süreci' vaadi

Meral Akşener PKK'ya göz kırptı, HDP'ye yanladı: 'Yeni bir çözüm süreci' vaadi
21.01.2023 23:37

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"HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırptı. Kandil'in verdiği 'Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi. Öte yandan akıllara Ümit Özdağ'ın "Akşener, PKK ile müzakere süreci başlatacak" sözleri geldi.

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