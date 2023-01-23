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Başkan Erdoğan Bursa'daki 'Gençlik Buluşması'nda duyurdu: 10 Mart’ta seçim yetkimi kullanacağım

Başkan Erdoğan Bursa'daki 'Gençlik Buluşması'nda duyurdu: 10 Mart’ta seçim yetkimi kullanacağım
23.01.2023 00:08

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa ziyareti kapsamında "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağını belirterek "İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım sonra 60 gün var" ifadelerini kullandı. 6'lı yıkım masasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ucube yapının gıdası eski Türkiye'nin sömürü düzenidir" dedi. Erdoğan'ın gündeminde BAYKAR'ı hedef gösteren Ali Babacan da vardı. Başkan, "Sen git çocuk bezi sat. 15 sene benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Ne cahil adamsın sen ya..." şeklinde konuştu.

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