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Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan seçim çağrısı: "Erdoğan'ı desteklemeliyiz"

Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan seçim çağrısı: "Erdoğan'ı desteklemeliyiz"
21.01.2023 12:21 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:40

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2019'da “İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik” diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi. Olağanüstü bir dönemden geçildiğine ve yapılan hizmetlerin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çeken Damar yaptığı açıklamada, "Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi. Bütün kardeşlerim sizlerden ricam bu seçim olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz." dedi.

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