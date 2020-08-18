Meis Adası'nın karşısındaki iki adaya Türk bayrağı dikmişti! Emekli öğretmen Mehmet Gülseven o anları anlattı!

18.08.2020 14:07

Türk kara suları üzerinden hak iddia eden Yunanistan yönetimi 4 kural ihlali ile büyük tepki çekti. Yunanistan’ın kendisine 580 kilometre uzaklıktaki Meis adası üzerinden gördüğü hayali rüyalar geçmişi hatırlattı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grupla birlikte Meis Adası’nın yakınındaki iki adaya Türk bayrağı diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven o anları A Haber canlı yayınında anlattı.

Emekli öğretmen Mehmet Gülseven 1974'te Meis Adası'nın karşısındaki adaya Türk bayrağını dikmişti. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında belediye başkanı gazeteci ve öğretmenin bulunduğu bir grup önce tekneyle Meis Adası'nda yöneldiler. Burada gümrük askerleri tarafından engellendiler. Daha sonrasında Kara Ada'ya çıkarak oraya Türk bayrağını dikmişlerdi. Peki 1974'te neler yaşanmıştı? 46 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları aktardı. Türk bayrağını diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven, o anları ve neler yaşandığını A Haber'e anlattı.