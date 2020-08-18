Almanya'da polis şiddetine maruz kalan gencin annesi dehşet anlarını A Haber'de anlattı

18.08.2020 14:34

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde hatalı park edilen aracı çekici ile götürmek isteyen polis ile aile arasında çıkan tartışmada polisin Türk aileyi darp edildi. ABD'deki George Floyd olayının benzerini yaşayan Türk gencin annesi A Haber'de yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

ABD'deki George Floyd olayının benzerini yaşayan Türk gencin annesi Fatma Gök, A Haber'de yaşadıkları korku dolu anları anlattı.



OĞLUM BEKLEMELERİNİ RİCA EDİYOR

Olayın araçlarını yanlışlıkla park etmeleri sonrası başladığını dile getiren Fatma Gök; "Alman ailesi polise şikayet ediyor, sonra çekici geliyor. Araba çekilirken benim iki büyük oğlum olayı görüyor ve beklemelerini rica ediyor. Çocuklar bize haber verdi. Sonra eşim çıktı ve cezayı kabul ettiğini ödeyeceğini söyledi. Çekici de bu durumu kabul etti. Aracı tekrar indirdi. Eşim çekici ile konuşurken, anlaşırken çocuklarla polis, sözlü diyaloğa giriyorlar, çocukları kışkırtıyorlar. Çocuklar ilk başta susmuşlar, sonra sözlü olarak karşılık vermişler. Polis cop çıkartıyor, tehdit ediyor. ' Bunu gördün mü?' gibi. Ben o sırada çocukları merak ettiğim için dışarı çıktım. Orada kalabalığı gördüm. Oraya doğru gördüm. Çocukların polisler tarafından tutulduğunu gördüm. Çocukların annesi olduğumu bilgi almak istediğimiz söyledim. Defalarca sormama rağmen bana hiçbir polis cevap vermedi. Ben 6-7 farklı polise sordum. En son sorduğum polis bana bağırarak cevap verdi. Susmadıkları için böyle davrandıklarını dile getirdi." dedi.







DARP EDİLDİM

Çocukların neden kelepçelendiğini sorup oğluna yönelince 3 polisin üzerine doğru yürüdüğünü kendisini garajın arkasına doğru ittiklerini ifade etti. Darp edildiğini yara aldığını belirtti. George Floyd'un başına gelenlerin kendi çocuklarının başına geldiğini ifade eden anne polislere yalvardığını nefes alamadıklarını söyledi.

"NEFES ALAMIYORUM DEYİNCE DAHA ÇOK BASTIRDILAR"

Nefes alamıyorum lütfen başka yerden bastırın diyen Türk gencinin boynuna daha çok bastırdıklarını söyleyen anne, eşinin de aynı uygulamaya maruz kaldığını belirtti.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanılığı, Berlin Başkonsolosluğu'nun konu le ilgilendiğini ifade eden anne ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Anne Fatma Gök; Avukatın onu ile ilgilendiğini mahkemeye verildiğini belirtti.





