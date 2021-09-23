Mehmet Sevigen: CHP’deki durumu eleştirdim, beni ihraç etmeye güçleri yetmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Mehmet Sevigen CHP'ye hodir meydan dedi. A Haber'e röportaj veren Sevigen, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın Barzani ile görüşmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yunanistan ziyareti ve CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan yayılmacılıktır" şeklindeki skandal ifadelerinin zamanlamasına dikkat çekti. Sevigen "Genel Başkan eleştirilemez mi? Diktatör diyor ya sürekli, diktatör Kemal Bey’in kendisi." ifadelerini kullandı.