Mehmet Metiner’den A Haber’de deşifre etti: HDP-PKK-Ermeni üçgeninde kurgulanan iğrenç plan

Mehmet Metiner, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında önemli tespitlerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Azerbaycan’a destek ve Ermenistan’a “güçlü kınama” bildirisine HDP’nin neden yaklaşmadığının perde arkasını deşifre eden Metiner, ayrıca CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün “Maalesef Türkiye Azerbaycan’a silah gönderiyor” şeklindeki skandal açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.

Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner A Haber'de yayınlanan ve büyük ses getiren Memleket Meselesi programında tespitlerde bulundu. TBMM'de Azerbaycan'a destek ve Ermenistan'a "güçlü kınama" bildirisine HDP'nin neden yaklaşmadığının perde arkasını deşifre etti. Ayrıca CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" şeklindeki skandal açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.

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Mehmet Metiner, "Bildirinin altına imza atmaktan kaçınıyorlar. Protesto ediyorlar. Ermenistan'ın işgalini saldırganlığını sahipleniyorlar ve Türkiye ve Azerbaycan suçluyorlar niye? Çünkü dağlık Karabağda'da aynı zamanda PKK'nın yeniden kurdurtmak istediği 1923'de Ezidi Kürtlere kurdurtulan "Kızıl Kürdistan"ı yeniden diriltmeye çalışıyorlar. Ermenistan'dakilerle oradaki ırkçılarla iç içeler. Bunlar (HDP) Türkiye'nin Türkleri değildir. Türkiye'nin partisi de değildirler. İhanetçiye ihanetçi demeyeceğiz de ne diyeceğiz. Yani sanki Azerbaycan Ermenistan topraklarını işgal etmiş gibi algı oluşturuyorlar" ifadelerine yer verdi.