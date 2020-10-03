CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamaları ne anlama geliyor? Hikmet Genç A Haber canlı yayınında yorumladı

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında CHP'li Ünal Çeviköz'ün Ermenistan'a desteğinin nedenini açıkladı. CHP'nin Ermenistan yandaşlığının ihanet olduğunu dile getiren Genç, "CHP diyor ki; Karabağ Ermenistan'da kalmalı. Ben malzemeyi buldum. Türkiye cihadistleri gönderiyor. İngilizce tercüme edilsin diye cihadist diyorum. Türkiye müdahale de ediyor. Ben size pası gönderdim, golü nereye çakarsanız çakın" açıklamasında bulundu.

A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'li Ünal Çeviköz'ün Ermenistan'a desteğinin nedenini yorumladı.

"BU TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI VE İHANETTİR"

CHP'nin Ermenistan yandaşlığını "düpe düz ihanet" sözleriyle yorumlayan Genç, "CHP'ye göre Karabağ Ermenistan'a kalmadı" dedi.