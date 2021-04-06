Mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Bakanlığın Mart ayına dair faaliyetlerine açıkladı.



"HÜCRE YAPILANMASI VE İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK BİN 753 OPERASYON YAPILMIŞTIR"

Terörle Mücadeleye dair bilgilendirmelerde bulunun Sözcü Çataklı, "Mart ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 753 operasyon yapılmıştır" dedi.



"ARALARINDA KIRMIZI, TURUNCU VE GRİ LİSTEDE BULUNAN TERÖRİSTLERİNDE OLDUĞU 86 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Gerçekleştirilen operasyonlar terör örgütlerinin sözde üst düzey sorumlularının da ele geçirildiğini belirten İsmail Çataklı, "Aralarında İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan, sözde Mardin sorumlusu Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi, Turuncu kategoride aranan Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam ile gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 64'ü PKK/KCK, 22'si DEAŞ terör örgütü mensubudur" ifadelerini kullandı.

Bakanlık sözcüsü Çataklı yapılan operasyonlar neticesinde Mart ayında, 132 sığınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 98 silah, 28 adet mayın/eyp, 79 adet el bombası, 94 kg patlayıcı madde, 27 bin 711 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.





DRONE İLE BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ

Mart ayında bir bombalı drone eyleminin engellendiğini ifade eden Çataklı, "Mart ayında 1'i bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellenmiştir" dedi.



EREN OPERASYONLARI KAPSAMINDA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren operasyonlarına dair bilgilendirmelerde bulunan Çataklı, "Eren operasyonları 12 ayrı bölgede devam ediyor. Bu bölgelerde bugüne kadar; 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, 75 iş birlikçi yakalanmış, 473 mağara/sığınak imha edilmiş, 82 silah, 75 mayın/EYP, 120 el bombası, 346 kg patlayıcı ile 35 bin 816 mühimmat ve 439 kg esrar ele geçirilmiştir" diye konuştu.