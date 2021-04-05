Bildiriden 101 gün önce İYİ Partili Erozan tehdit etmişti: Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız

104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın, bildiriden 101 gün önce (14 Aralık 2020) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" demişti. CHP İstanbul İl Başkanı da Canan Kaftancıoğlu da, 19 Aralık 2020 tarihinde, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 3 ay 11 gün Meclis'te yaptığı konuşma gündeme getirdi.

EROZAN VE KAFTANCIOĞLU'NUN BU SÖZLERİ TESADÜF MÜ?

Ahmet Kamil Erozan, bildiriden 101 gün önce (14 Aralık 2020) TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı da Canan Kaftancıoğlu da, 19 Aralık 2020 tarihinde, "TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

EROZAN'DAN DARBE İMALI BİLDİRİYE DESTEK

Sabah'ın aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 4 Nisan 2021 tarihinde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek verdi ve "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." dedi.

ÖZDEMİR: EROZAN, HANGİ AMAÇLA VE NEYE DAYANARAK 'YILIN İKİNCİ YARISINDA BİZ GELECEĞİZ' DİYEBİLMİŞTİR?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bildiride adı ilk sırada yer alan emekli tümgeneral Ergun Mengi'nin, İYİ Parti üyesi olduğunu ve "Yılın ikinci yarısı biz geleceğiz" iddiasını ortaya atan Ahmet Kamil Erozan'ın partideki yardımcılığı görevini yürüttüğü anlaşıldığını hatırlattı.





Özdemir, "Gelinen aşamada şu soruları sorma zarureti vuku bulmuştur: 2020 Aralık ayında Ahmet Kamil Erozan, seçimlerin 2023 yılında yapılacağı her daim ilan edilmişken, hangi amaçla ve neye dayanarak 'Yılın ikinci yarısında biz geleceğiz' diyebilmiştir? Üstelik bu sözlerinde seçimle ilgili tek bir kelime sarf etmeden bunları nasıl söyleyebilmiştir?" diye sordu.



YILDIZ: SORU ÇOK BASİT: SİZİ KİM, NASIL KULLANIYOR?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Soru çok basit: Sizi kim, nasıl kullanıyor? Ahmet Erozan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler): '2021 bütçesini tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız.' Canan Kaftancıoğlu: 'Bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.' At fava bekle."





ÖZDEMİR: EROZAN, SEÇİMLE İLGİLİ TEK BİR KELİME SARF ETMEDEN BUNLARI NASIL SÖYLEYEBİLMİŞTİR?



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 14 Aralık 2020 tarihinde TBMM'de Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde İYİ Parti adına söz alan Ahmet Kamil Erozan'ın, bütçeyi yılın ikinci yarısında kendilerinin devralacağını iddia ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu sözler üzerine kendi bakanlığının bütçesiyle ilgili söz sırası geldiğinde konuşma yapan Mevlüt Çavuşoğlu haklı olarak 'Ülkede seçim yok, yoksa darbe beklentiniz mi var?' tepkisini göstermişti."

"4 Nisan 2021 tarihine gelindiğinde ise gece yarısı, 103 emekli amiralin imzasını taşıyan, aralarında PKK/PYD terör örgütüne dahi sempati besleyenler olduğunu bildiğimiz isimlerce, neye hizmet ettiği, hangi amacı taşıdığı hepimizce malum olan bir bildiri yayınlandı."

"Bu bildiride adı ilk sırada yer alan Ergun Mengi'nin, İP üyesi olduğu ve üstelik 'Yılın ikinci yarısı biz geleceğiz" iddiasını ortaya atan Ahmet Kamil Erozan'ın partideki yardımcılığı görevini yürüttüğü anlaşıldı."

"Dolayısıyla gelinen aşamada şu soruları sorma zarureti vuku bulmuştur: 2020 Aralık ayında Ahmet Kamil Erozan, seçimlerin 2023 yılında yapılacağı her daim ilan edilmişken, hangi amaçla ve neye dayanarak 'Yılın ikinci yarısında biz geleceğiz' diyebilmiştir?"

"Üstelik bu sözlerinde seçimle ilgili tek bir kelime sarf etmeden bunları nasıl söyleyebilmiştir? Son olarak, 15 Temmuz'dan önce ortada seçim namına hiçbir gündem yokken, 'Ben Başbakan olacağım' diyenlerle, Aralık ayında 'Yılın ikinci yarısı biz geleceğiz' sözünü kullanan ve darbe çağrışımı yapan metinde adı ilk sırada olanların aynı partide olmalarını nereye koymak gerekir?"

"Türk milleti darbe çağrısı, girişimi ve destekçilerine hiçbir zaman müsade etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir. 103 emekli amiralin rütbeleri Sayın Genel Başkanımızın ifade buyurdukları gibi sökülmeli, emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir."



ÇAVUŞOĞLU: YOKSA DARBE BEKLENTİNİZ Mİ VAR?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Aralık 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde konuştu.

Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatarak, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sormuştu.

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