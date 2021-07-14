Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan 28 yaşındaki A.T.D. gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

Muğla Marmaris'te, sabah saatlerinde A.T.D.'nin (28) HDP ilçe binasında düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Saldırganın, HDP binasına elindeki av tüfeğiyle ateş açarak girdiği, içeride de silahı ateşlediği belirtildi. Olay yerine polislerin gelmesi üzerine teslim olan ve gözaltına alınan A.T.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Parti binasında, duvarlarda ve eşyalar üzerinde çok sayıda saçma izi olduğu gözlendi.



HDP İLÇE BAŞKANI: 3 YIL ÖNCE PARTİ BİNASINA SALDIRAN KİŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK

HDP Marmaris İlçe Başkanı Güven Göknar, polisin bildirmesiyle durumdan haberdar olduklarını ve parti binasına geldiklerini belirterek, "Saldırganın, 3 yıl önce parti binasına saldıran kişi olduğunu öğrendik. Psikolojik sorunları olduğu söylendi. Durumdan genel merkezimizi bilgilendirdik. Binadaki hasarla ilgili çalışma yapıyoruz" diye konuştu.



VALİLİK VE BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "14.07.2021 Çarşamba günü saat 06.20 sıralarında Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan 2018 yılında da HDP ilçe binası camını kırdığından, mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapılan A. T. D. isimli şahıs, olay mahallinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzalı açıklamada ise şunlar kaydedildi:



"14.07.2021 günü saat 06.20 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesinde bulunan HDP ilçe binasına bir şahsın pompalı tüfekle ateş ettiği bilgisinin alınması üzerine olayın faili olduğu tespit edilen ve psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin bilgiler bulunan 1993 doğumlu A.T. D. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu olayda ölen ya da yaralanan kimse olmamıştır. Sadece binada maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



İZMİR'DE DE 1 AY ÖNCE HDP BİNASINA SALDIRI OLMUŞTU

İzmir'de, 17 Haziran'da, Çankaya'da iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırgan Onur Gencer polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olayda, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz, hayatını kaybetmişti. Mahkemece tutuklanan Gencer, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söyleyerek, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım" demişti.