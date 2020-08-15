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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
15.08.2020 13:29

Son dakika haberi! MSB, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.


MSB, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.

Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/79bRq9iP3H

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020



MSB'den yapılan açıklamada,"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" ifadelerine yer verildi.

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