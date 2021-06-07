AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten doğal gaz açıklaması: Karadeniz’de 540 milyar metreküpe ulaşılmış oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, doğalgaz keşfiyle ilgili, ‘’ Doğal gaz müjdesi, Türkiye'nin yükselişinin yeni bir işaretidir. Daha önce Tuna 1 kuyusunda 405 metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildi. Böylece toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmiş oldu.’’ dedi.