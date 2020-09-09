İmam hatip mezunlarına ve öğrencilerine Erol Mütercimler'in skandal sözleri hakkında suç duyurusu çağrısı

09.09.2020 01:32

A Haber ekranlarında canlı yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Erol Mütercimler’in imam hatiplilerle ilgili skandal iftiralarına sert cevap verdi. Çal, İmam hatiplerin Türkiye’nin markası olduğunu belirterek, imam hatip mezunları ve öğrencilerine Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptı.