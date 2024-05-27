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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 12:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 12:53

Manisa cinayet haberi! Eski damat dehşet saçtı: 3 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Aytunç Ç. (34), tartıştığı eski eşi Nagihan (32), kardeşi İbrahim (39) ve annesi Fatma Can'ı (62) bıçakla öldürdü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Aytunç Ç. (34), tartıştığı eski eşi Nagihan (32), kardeşi İbrahim (39) ve annesi Fatma Can'ı (62) bıçakla öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 45 numaralı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç., Nagihan Can ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can'ı da bıçakladı. Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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