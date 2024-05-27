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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 15:03 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 16:45

PENDİK'TE PARÇALANMIŞ CESET DEHŞETİ: 16 parçaya bölünmüş ve ayrı ayrı çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu! Detaylar kan donduruyor

İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde çöp atmaya çıkan bir kişi konteynerde parçalanmış ceset gördü. Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, kimliği belirlenen cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Yapılan incelemeler sonunda cesedin kafa derisinin yüzüldüğü ve 16 parçaya bölündüğü ortaya çıktı.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi sabah saatlerinde çöp attığı sırada parçalanmış ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğunu ve parçalara ayrıldıktan sonra birden fazla çöp konteynerine atıldığını belirledi.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"İKİ ARKA SOKAKTA DA..."
Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.

"PARÇA PARÇA ARIYORLAR!"
Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

KAN DONDURAN DETAY: 16 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ
Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi.

Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 16 parçaya bölündüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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