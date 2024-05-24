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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 15:31

Diyarbakır Yenişehir kaza haberi: Otomobil minibüs ile çarpıştı: 1 öğretmen öldü, 3'ü yaralandı!

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları kapsamında öğrencileri pikniğe götürmek üzere yola çıkan öğretmenleri taşıyan otomobil, bir minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan dört öğretmenden biri hayatını kaybetti, diğer üçü yaralandı. Kazanın gerçekleştiği yer Diyarbakır-Elazığ kara yolu, Geyiktepe mevkii olarak belirtildi. Yaralı öğretmenler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak öğretmenlerden R.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 4 öğretmenden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil, Diyarbakır- Elazığ karayolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki sürücünün bulunduğu 4 öğretmen yaralandı.

Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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