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Maltepe'de korku dolu anlar! Kontağı çevirdi, aracı alev aldı

Maltepe'de korku dolu anlar! Kontağı çevirdi, aracı alev aldı
11.07.2023 10:16

OTOMATİK OYNAT

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Maltepe'de park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı..

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Yangın, saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 33 AIV 722 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsü Kaya Çağdaş'ın aracı çalıştırmasıyla motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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