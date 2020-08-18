Mali'deki darbeyi kim destekliyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları anlattı

18.08.2020 18:07

Siyasi krizle mayıstan bu yana mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu kaydedildi. Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtildi. Peki tüm bunların arkasında kim var ? Mali’deki darbe girişiminin arkasındaki ülke Fransa mı? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Mali’de gerçekleşen askeri darbe girişimi ile ilgili bilinmeyenleri aktardı.