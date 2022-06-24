Son dakika haberi! İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı bugün Fatih Camii'nden uğurlanıyor. Cenaze törenine katılmak için Mahmut Ustaosmanoğlu'nun on binlerce seveni Fatih'e akın etti. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Kalabalık havadan dronelar ile görüntülendi. Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra kimin yerine geçeceği de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra yerine Hasan Efendi geçecek.

İSMAİLAĞA CEMAATİ YENİ LİDERİ HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?

Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik yaptı.

Manevî dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı'da imamdı, vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona "sakal bıraksın" diye haber gönderdi. İhsan Efendi de: "Kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor" dedi.