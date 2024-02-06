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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 19:43 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 19:48

Mağdurlar holdingi bastı! İzmir’de yeni Seçil Erzan vakası: Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı kayıplara karıştı

İzmir’de Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı kayıp. Şirketin siber güvenlik uzmanı Salih Han’ın da 2 milyar 500 milyon liralık soğuk cüzdanla kenti terk ettiği ortaya çıktı.

İçlerinde Fatih Terim ve ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiden para toplayan ve şikayetler üzerine tutuklanan Seçil Erzan olayının daha geniş çaplısı İzmir'de yaşandı.

Sedat Ocakçı'nın sahibi olduğu Ocakçı Holding'e ait 2 milyar 500 milyon liralık soğuk cüzdanla kaçan siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın peşine yüzlerce polis düştü.

Mağdurlara sosyal medyadan borcunu ödeyeceği vaadinde bulunan Sedat Ocakçı'nın, son mesajının ardından ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Holdingin bulunduğu Çiğli'deki binanın da iki aylık kira ve elektrik su borcunun ödenmemesinden dolayı boşaltıldığı ve levhalarının da indirildiği görüldü. Tüm birikmişlerini kaptıran binlerce kişi isyan etti.

SOĞUK CÜZDAN NEDİR?
Soğuk cüzdan, Bitcoin ve diğer alternatif kripto para birimlerini depolamak için kullanılan çevrim dışı cüzdanlara verilen genel bir addır. Bu yöntemle kara paranın sisteme sokulduğu da bilinen bir gerçek.

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