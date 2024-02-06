SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 15:47 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 15:51

Müge Anlı sinirlendi: ''Seni programa almazdım!''

23 yaşındaki Mustafa, 18 yaşındaki 2 aylık hamile olan karısı Ceylan'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Mustafa, Ceylan ile sorunları olmadığını Ceylan'ın evden kaçtığı gün aralarında küçük bir tartışma yaşandığını ifade etti. Ancak programın 6 Şubat tarihli bölümünde olayın Mustafa'nın anlattıklarından çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Yaşananlara ilişkin konuşan Ceylan, Mustafa'nın kendisini evlendikten 4 gün sonra dövmeye başladığını ifade etti. Ceylan, kocasının kuzenini yatak odasında saklanırken yakaladığını ve bu yüzden hem kuzenini hem de kendisini öldürmeye kalkıştığını söyledi. Yeni bilgilerle olay bambaşka bir boyut kazandı. Ceylan Koca neden kaçtı? İşte detaylar...

Müge Anlı sinirlendi: Böyle olduğunu bilsem seni programa almazdım! Karısı Ceylan Kocayı arayan Mustafa hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı
Müge Anlı sinirlendi: Böyle olduğunu bilsem seni programa almazdım! Karısı Ceylan Koca'yı arayan Mustafa hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı

SIRADAKİ VİDEO
Çağlayan Adliyesine saldıran DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'u DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun savunduğu anlar ortaya çıktı!
06.02.2024Salı
6 Şubat 2023 çifte depreminin 1. yılı! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu!
06.02.2024Salı
DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı kamerada!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! (Çatışma anı görüntüsü)
06.02.2024Salı
Bunlar da Var
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3’ü polis, 5 yaralı! 01:05
Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu 03:18
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! Çatışma anı görüntüsü 00:14
Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!
06.02.2024Salı
DHKP-C Çağlayan Adliyesi’ne saldırdı! Silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı kamerada! 00:43
DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!
06.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA