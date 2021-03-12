Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basanlar kadına tecavüz etmek istedi! O anlar kamerada

Mağarada uygunsuz yakaladıkları çifti basan şahıslar, o anları kameraya alıp kadına tecavüz etmek istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bir ilimizde gerçekleşen olayda, erkek nişanlı olduklarını ve şüphelilerden kamerayı kapatmalarını rica etmesine rağmen, şüpheliler umursamadan çekimlerine devam ettiler. Mağarada birlikte olan bir çiftin telefon kamerasını açmış, kayıt alan köylüler tarafından basıldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'nin bir ilinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, mağarada cinsel ilişkiye giren çift kimliği belirsiz kişiler tarafından basılıyor.

KADINA İLİŞKİ TEKLİF ETTİLER

Çifti basan kişilerin, erkeğin defalarca 'Bir müsaade et üzerimizi düzeltelim' teklifine sert tepki gösterdikleri görülüyor. Videoya alan kişilerin basılan çifte, "Yüzünü göster, senin kafanı ezerim" gibi tehditler savurduğu videoda, kadına tecavüz etmek istedikleri kameralara yansıdı.

"ÖYLE ŞEY OLUR MU, NİŞANLIYIZ BİZ"

İlişki teklifi karşısında şoke olan erkeğin, "Ayıp, öyle şey olur mu, nişanlıyız biz" dediği duyuluyor.