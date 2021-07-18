Magandalar restorana gelip ateş açtılar! Olay anı kameralara yansıdı

Son dakika haberi... Adana'nın Seyhan ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. 38 yaşındaki restoran işletmecisi Fatih K., iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibi tabancayla açılan ateş sonucu karnından ve bacağından yaralandı. Olay sonrası saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde restoran sahininin yaralanınca sekerek aracın arkasına sığındığı ve restoranda bulunan müşterilerin ise korkudan saklandığı görüldü.

İş yerinin önündeki restoran sahibi Fatih K. karnından ve bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih K., ambulansla hastaneye götürülürken, polis de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.