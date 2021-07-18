Almanya'da sel felakti bölgesine giden Merkel'in veliahtı Armin Laschet'ten skandal hareket!

Almanya’da yaşanan sel felaketi yüzünden 141 kişi hayatını kaybederken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken afet alanını ziyarete giden Cumhurbaşkanı Steinmeier'in konuştuğu sırada Merkel’in veliahtı Armin Laschet’in tavırları sosyal medyada büyük tepki çekti. Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile güldüğü görüldü.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 141 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyaret etti.

Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.

STEINMEIER KONUŞURKEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Steinmeier'in ziyarete ilişkin medyaya bilgi vermesi sırasında dikkat çeken anlar kameraya yansıdı.

Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile güldüğü görüldü. Görüntüler, sosyal medyada eleştirileri beraberinde getirdi.

LASCHET ÖZÜR DİLEDİ

Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet'in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier'in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet eleştiriler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Laschet ayrıca, bir sohbet durumu sırasında ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuzdu ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN KOLTUĞU İÇİN EN ŞANSLI ADAY

Başbakan adayı Laschet, genel seçimlere 10 hafta kala anketlerde rakiplerinin önünde yer alıyor.

Laschet, Başbakan Angela Merkel'in koltuğu için en şanslı aday olarak gösteriliyor.