Sokak ortasında tüfekli saldırı: Husumetlisini vurup motosikletle kaçtı

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 01:24 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 01:36

Sokak Ortasında Husumet Dehşeti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta saat 21.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Eren K. (19), sokağa motosikletiyle gelen bir şahsın tüfekli saldırısına uğradı.

Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Eren K. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Kaçan Saldırganın Peşinde

Saldırının ardından motosikletiyle kaçan şüpheli kayıplara karıştı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.