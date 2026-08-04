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Trabzonspor Muhammed Salah'ı KAP'a bildirdi!
Trabzonspor Muhammed Salah'ı KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:53
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:56
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Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.
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