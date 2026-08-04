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Trabzonspor Muhammed Salah'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Muhammed Salah'ı KAP'a bildirdi!

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Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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