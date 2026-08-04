Şirinevler metrobüs durağında fenalaşıp yola düşen kadına metrobüs çarptı!
Bahçelievler Şirinevler metrobüs durağında metrobüs beklediği sırada fenalaşıp yola düşen Mina N.S., o sırada durağa yanaşan metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
Tansiyonu düşüp yola düştü
Olay, saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen Mina N.S. tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs, yola düşen kadına çarptı.
Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mina N.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Seferler normale döndü
Olayın ardından Zincirlikuyu-Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı ve ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.