Şirinevler metrobüs durağında fenalaşıp yola düşen kadına metrobüs çarptı!

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 20:50

Tansiyonu düşüp yola düştü

Olay, saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen Mina N.S. tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs, yola düşen kadına çarptı.

Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mina N.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seferler normale döndü

Olayın ardından Zincirlikuyu-Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı ve ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.