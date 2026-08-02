Güllü'nün ölümünde Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kamuoyunda “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı.Hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede, Gülter’in annesini çok sevdiği “Malkata” şarkısıyla odaya getirdiğini, “Hadi görüşürüz” diyerek kalça altından kavrayıp ayaklarını yerden kestikten sonra 18,17 metre yükseklikteki pencereden attığı kaydedildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber