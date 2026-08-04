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Hassa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Hassa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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