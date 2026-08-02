Kağıthane'de sıfır kilometre otomobillerin üzerine duvar çöktü

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 11:50

Bitişikteki binanın duvarı otoparka çöktü

Olay 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil bayisine ait sıfır kilometre araçların park edildiği açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü.

Sıfır kilometre araçlarda büyük hasar oluştu

Duvarın çökmesiyle birlikte taş ve moloz parçaları otoparkta bulunan sıfır kilometre araçların üzerine savruldu. Çarpmanın etkisiyle açık otoparktaki otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İşletme müdürü polise şikayette bulundu

Yaşanan olayın ardından bayinin işletme müdürü polis merkezine giderek bina sorumluları hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.