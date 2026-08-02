CANLI YAYIN
Geri
Kağıthane'de sıfır kilometre otomobillerin üzerine duvar çöktü

Kağıthane'de sıfır kilometre otomobillerin üzerine duvar çöktü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Kağıthane'de bir otomobil bayisine ait açık otoparktaki sıfır kilometre araçların üzerine bitişikteki binanın duvarı çöktü. Olayda park halindeki otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bitişikteki binanın duvarı otoparka çöktü

Olay 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil bayisine ait sıfır kilometre araçların park edildiği açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü.

Sıfır kilometre araçlarda büyük hasar oluştu

Duvarın çökmesiyle birlikte taş ve moloz parçaları otoparkta bulunan sıfır kilometre araçların üzerine savruldu. Çarpmanın etkisiyle açık otoparktaki otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İşletme müdürü polise şikayette bulundu

Yaşanan olayın ardından bayinin işletme müdürü polis merkezine giderek bina sorumluları hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati
Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati
Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evi görüntülendi
FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Firari darbeci Burkay Karatepe'nin yakalanma anlarının görüntüleri
Firari darbeci Burkay Karatepe'nin yakalanma anlarının görüntüleri

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle